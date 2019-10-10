Saha dışında el ele
Fenerbahçe, teknoloji firması Fluo ile kadın ve erkek voleybol takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre; Fluo, Fenerbahçe HDI Erkek Takımı'nın forma sırt, Fenerbahçe Opet Kadın Takımı'nın ise şort ve tayt sponsoru oldu.
Ülker Stadı'ndaki törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybolda çok önemli sponsorluklara imza attıklarını belirtirken, Galatasaray'a mesaj göndererek, "Fluo şirketi, Türkiye pazarına Galatasaray ile girdi. Bu bir Galatasaray-Fenerbahçe olayı değil. Her zaman söylediğim gibi, 'sahada kora kor rekabet, saha dışında yapıcı rekabet' olmazı lazım. Belki Galatasaray beraberliği olmasa buradaki beraberlik olmayacaktı. Dolayısıyla bizler saha dışında yapıcı rekabet içinde olmalıyız. Fluo da böyle oldu" dedi.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
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Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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