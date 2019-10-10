Saha dışında el ele

Ülker Stadı'ndaki törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybolda çok önemli sponsorluklara imza attıklarını belirtirken, Galatasaray'a mesaj göndererek, "Fluo şirketi, Türkiye pazarına Galatasaray ile girdi. Bu bir Galatasaray-Fenerbahçe olayı değil. Her zaman söylediğim gibi, 'sahada kora kor rekabet, saha dışında yapıcı rekabet' olmazı lazım. Belki Galatasaray beraberliği olmasa buradaki beraberlik olmayacaktı. Dolayısıyla bizler saha dışında yapıcı rekabet içinde olmalıyız. Fluo da böyle oldu" dedi.