'İyi paraya sattık'
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferinde Ali Koç'un firmalarından sponsorluk desteği alacaklarına yönelik iddiaları değerlendirdi.
Kartal, "Sponsorlukla ilgili Ali Koç ne zaman verir onu bilemem ama biz iyi paraya sattık. Ödemeleri de düzgün yapıyorlar. Vedat Muriç bundan sonra bir kulübe satılırsa yüzde 15 payımız var." dedi. Kartal, Muriç'i satarak doğru yaptıklarını da belirterek, "Satmasaydık zorla oynatmış olurdu. Hem kendisine zarar verirdik hem de Rizespor'a katkı sağlamazdı. Satmamız iyi oldu ama yerine iyi birini alamadık. İnşallah ara transferde iyi bir adam alırız" ifadelerini kullandı.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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