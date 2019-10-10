Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Kızılyıldız'a konuk oluyor. Saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi, beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. İyileşen Vesely de kadroya alındı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Kızılyıldız'a konuk oluyor. Saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi, beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. İyileşen Vesely de kadroya alındı.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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