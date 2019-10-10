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10 Ekim 2019, Perşembe
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'nin rakibi Kızılyıldız

Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız

 Beko, 'nin 2. haftasında bu akşam Kızılyıldız'a konuk oluyor. Saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi, beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. de kadroya alındı.

Beko, 'nin 2. haftasında bu akşam Kızılyıldız'a konuk oluyor. Saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi, beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. de kadroya alındı.

  1. 10.10.2019
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