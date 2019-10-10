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10 Ekim 2019, Perşembe
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'de Hasan Ali emaneti alıyor

Fenerbahçe'de Hasan Ali emaneti alıyor

'ın ameliyat olmasıyla gözler sol beke çevrildi. 'ın bu mevkide sakatlığı büyük ölçüde geçen 'a şans vermesi bekleniyor.

Nabil Dirar'ın ameliyat olmasıyla gözler sol beke çevrildi. 'ın bu mevkide sakatlığı büyük ölçüde geçen 'a şans vermesi bekleniyor. Taban çatlağının tedavisi için ABD'ye gönderilen tecrübeli oyuncunun yarın döneceği açıklanmıştı. Hasan Ali'nin idmanlarda göstereceği performansa göre Denizlispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

  1. 10.10.2019
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