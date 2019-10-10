Fenerbahçe'de Hasan Ali emaneti alıyor
Nabil Dirar'ın ameliyat olmasıyla gözler sol beke çevrildi. Ersun Yanal'ın bu mevkide sakatlığı büyük ölçüde geçen Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi bekleniyor.
Nabil Dirar'ın ameliyat olmasıyla gözler sol beke çevrildi. Ersun Yanal'ın bu mevkide sakatlığı büyük ölçüde geçen Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi bekleniyor. Taban çatlağının tedavisi için ABD'ye gönderilen tecrübeli oyuncunun yarın döneceği açıklanmıştı. Hasan Ali'nin idmanlarda göstereceği performansa göre Denizlispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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