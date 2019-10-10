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10 Ekim 2019, Perşembe
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güç topluyor

Fenerbahçe güç topluyor

Sarı-lacivertliler, ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü . 'nde yönetiminde gerçekleştirilen sabahki antrenmanda futbolcular, salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Sarı-lacivertliler, ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü . 'nde yönetiminde gerçekleştirilen sabahki antrenmanda futbolcular, salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı. Akşam teknik+taktik çalışma ile gün tamamlandı. Milli takımlardaki oyuncular idmanda yer almazken, sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues ise kendilerine verilen özel programı uyguladı.

  1. 10.10.2019
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