1 milyon euro için 5 gün
UEFA'nın Fenerbahçe'nin Avrupa gelirlerinden kesileceğini açıkladığı 2 milyon euro için getirdiği, "15 Ekim'e kadar Bankalar Birliği ile borç yapılandırma süreci tamamlanırsa ceza 1 milyon euro'ya düşecek" istisnasının dolmasına 5 gün kaldı. Yönetimden henüz ses yok.
UEFA'nın Fenerbahçe'nin Avrupa gelirlerinden kesileceğini açıkladığı 2 milyon euro için getirdiği, "15 Ekim'e kadar Bankalar Birliği ile borç yapılandırma süreci tamamlanırsa ceza 1 milyon euro'ya düşecek" istisnasının dolmasına 5 gün kaldı. Yönetimden henüz ses yok.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
1 milyon euro için 5 gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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