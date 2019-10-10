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10 Ekim 2019, Perşembe
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1 milyon euro için 5 gün

1 milyon euro için 5 gün

'nın 'nin Avrupa gelirlerinden kesileceğini açıkladığı 2 milyon euro için getirdiği, "15 'e kadar ile yapılandırma süreci tamamlanırsa ceza 1 milyon euro'ya düşecek" istisnasının dolmasına 5 gün kaldı. henüz ses yok.

'nın 'nin Avrupa gelirlerinden kesileceğini açıkladığı 2 milyon euro için getirdiği, "15 'e kadar ile yapılandırma süreci tamamlanırsa ceza 1 milyon euro'ya düşecek" istisnasının dolmasına 5 gün kaldı. henüz ses yok.

  1. 10.10.2019
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