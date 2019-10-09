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09 Ekim 2019, Çarşamba
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maçı öncesi 'ndan stat açıklaması

Fenerbahçe maçı öncesi Tarsus İdman Yurdu'ndan stat açıklaması

4. turunda ile karşılacak. Mücadele öncesi 'ndan açıklama geldi. Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamaya göre Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe karşılaşmasının, 'nda oynanacağı bildirildi.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kupadaki maçının oynanacağı yer için yönetimin çok titiz çalıştığı ifade edildi.

Tarsus'taki statta eksiklikler bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi::

"Yapılan araştırmalar sonucunda mevcut şehir stadındaki ışıklandırma sisteminin maçın naklen yayınına uygun olmaması, protokol tribününün sayısal olarak yetersiz olması, oynanacak olan müsabaka için yoğun bilet talebini mevcut stadımızda karşılayamayacak olmamız, kulübümüzün maddi menfaatleri doğrultusunda, 'nın daha avantajlı olması dolayısıyla Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe maçının Mersin Stadı'nda oynanmasına yönetimimiz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Tarsus'umuzu ve taraftarımızı korumak adına bilet satışımız maçtan 10 gün önce başlayacak ve ilk 1 hafta sadece Tarsus'ta yapılacaktır."

  1. 09.10.2019
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