Fenerbahçeli Emre dev maçı izledi
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, hafta sonu Serie A'da oynanan İnter- Juventus derbisini izledi. İnter'in eski oyuncusu olarak özel davetle maça giden Belözoğlu, karşılaşmanın ardından İstanbul'a döndü.
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, hafta sonu Serie A'da oynanan İnter- Juventus derbisini izledi. İnter'in eski oyuncusu olarak özel davetle maça giden Belözoğlu, karşılaşmanın ardından İstanbul'a döndü. Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadeleyi Juventus deplasmanda 2-1 kazanırken, 6'da 6 yapan İnter bu sezon ilk kez puan kaybetti.
- 8.10.2019
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
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ismail rizeyi sturidge devirecek
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