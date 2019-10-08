Fenerbahçeli Emre dev maçı izledi

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, hafta sonu Serie A'da oynanan İnter- Juventus derbisini izledi. İnter'in eski oyuncusu olarak özel davetle maça giden Belözoğlu, karşılaşmanın ardından İstanbul'a döndü. Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadeleyi Juventus deplasmanda 2-1 kazanırken, 6'da 6 yapan İnter bu sezon ilk kez puan kaybetti.