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08 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçeli Emre dev maçı izledi

Fenerbahçeli Emre dev maçı izledi

'de kaptan , hafta sonu Serie A'da oynanan - derbisini izledi. İnter'in eski oyuncusu olarak özel davetle maça giden Belözoğlu, karşılaşmanın ardından 'a döndü.

'de kaptan , hafta sonu Serie A'da oynanan - derbisini izledi. İnter'in eski oyuncusu olarak özel davetle maça giden Belözoğlu, karşılaşmanın ardından 'a döndü. Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadeleyi Juventus deplasmanda 2-1 kazanırken, 6'da 6 yapan İnter bu sezon ilk kez puan kaybetti.

  1. 8.10.2019
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