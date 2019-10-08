Fenerbahçe'de Muriç'in değeri 3 kat arttı
Süper Lig'de en çok değer kazanan futbolcular belli oldu. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç zirvede yer aldı.
Güncellenen piyasa değerlerin ardından Kosovalı oyuncu 5.5 milyon euro değer artışıyla piyasa değerini 8 milyon euro'ya yükseltti. Muriç, Avrupa devleri tarafından da takibe alınmıştı.
- 8.10.2019
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
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ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
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ismail rizeyi sturidge devirecek
Fenerbahçe'de Muriç'in değeri 3 kat arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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