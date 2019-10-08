Fenerbahçe'de Muriç'in değeri 3 kat arttı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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'de 'in değeri 3 kat arttı

Fenerbahçe'de Muriç'in değeri 3 kat arttı

'de en çok değer kazanan futbolcular belli oldu. Sezon başında 'dan 'ye transfer olan Vedat zirvede yer aldı.

Güncellenen piyasa değerlerin ardından Kosovalı oyuncu 5.5 milyon euro değer artışıyla piyasa değerini 8 milyon euro'ya yükseltti. , Avrupa devleri tarafından da takibe alınmıştı.

  1. 8.10.2019
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