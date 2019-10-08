Fenerbahçe'de Mehmet Ekici arada yolcu

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun ara transfer döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda da takımdan ayrılacağı öğrenildi. Ekici'yle anlaşan Alman kulübünün F.Bahçe'ye ocak ayında cüzi bir miktar teklif edeceği ise gelen bilgiler arasında.