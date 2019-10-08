Fenerbahçe'de Mehmet Ekici arada yolcu
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun ara transfer döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda da takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun ara transfer döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda da takımdan ayrılacağı öğrenildi. Ekici'yle anlaşan Alman kulübünün F.Bahçe'ye ocak ayında cüzi bir miktar teklif edeceği ise gelen bilgiler arasında.
- 8.10.2019
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
Yorum
ismail rizeyi sturidge devirecek
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