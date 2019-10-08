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08 Ekim 2019, Salı
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'de arada yolcu

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici arada yolcu

'de 'nin 'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun ara döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda da takımdan ayrılacağı öğrenildi.

'de Mehmet Ekici'nin 'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun ara döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda da takımdan ayrılacağı öğrenildi. Ekici'yle anlaşan Alman kulübünün F.Bahçe'ye ocak ayında cüzi bir miktar teklif edeceği ise gelen bilgiler arasında.

  1. 8.10.2019
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