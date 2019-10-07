Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber!

'ye 'dan kötü haber!

Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber!

’de sakatlığına rağmen oynayan , ’tan gelecek haberi bekliyor. Milli sol bek Kaldırım'ın Denizlispor maçıyla takıma dönmesi kesinleşirse, Nabil Dirar hemen kasık fıtığı için ameliyat masasına yatacak. Sahalara dönüşü ise bir ayı bulacak.

'nin Faslı yıldızı , ameliyat için gün sayıyor. Kasığındaki fıtığa rağmen fedakarlık yaparak 'nin yokluğunda sol bek oynayan Dirar'la ilgili karar bu hafta içerisinde verilecek. Teknik heyet, ayak tabanındaki sorunu gidermek için 'a giden Hasan Ali'den yanıt bekliyor.

Hasan'ın, milli aranın ardından 20 Ekim'de oynanacak Yukatel maçıyla birlikte takıma dönebileceği yönünde haber alınırsa, Nabil Dirar hemen kasık fıtığı ameliyatı olacak. Faslı oyuncunun ameliyat sonrası sahalara dönüşünün bir ayı bulabileceği bildirildi.

Hasan'ın sakatlığı nedeniyle ameliyatını erteleyen Dirar, bu süreçte sol bekteki sıkıntıya ilaç olmuştu. Dirar 7 lig maçının tamamında 90 dakika mücadele etti. 2 gol attı.

  1. 07.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN