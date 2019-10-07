Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber!
Fenerbahçe’de sakatlığına rağmen oynayan Nabil Dirar, New York’tan gelecek haberi bekliyor. Milli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın Denizlispor maçıyla takıma dönmesi kesinleşirse, Nabil Dirar hemen kasık fıtığı için ameliyat masasına yatacak. Sahalara dönüşü ise bir ayı bulacak.
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, ameliyat için gün sayıyor. Kasığındaki fıtığa rağmen fedakarlık yaparak Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek oynayan Dirar'la ilgili karar bu hafta içerisinde verilecek. Teknik heyet, ayak tabanındaki sorunu gidermek için New York'a giden Hasan Ali'den yanıt bekliyor.
Hasan'ın, milli aranın ardından 20 Ekim'de oynanacak Yukatel Denizli maçıyla birlikte takıma dönebileceği yönünde haber alınırsa, Nabil Dirar hemen kasık fıtığı ameliyatı olacak. Faslı oyuncunun ameliyat sonrası sahalara dönüşünün bir ayı bulabileceği bildirildi.
Hasan'ın sakatlığı nedeniyle ameliyatını erteleyen Dirar, bu süreçte sol bekteki sıkıntıya ilaç olmuştu. Dirar 7 lig maçının tamamında 90 dakika mücadele etti. 2 gol attı.
- 07.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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