Fenerbahçe'nin rahat maçı yok - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin rahat maçı yok

'nin rahat maçı yok

Fenerbahçe'nin rahat maçı yok

'e 5-0'lık FK galibiyetiyle hızlı bir başlangıç yapan 'de taraftarların rahat+keyifle izlediği tek maç bu oldu. Sarı-lacivertliler sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 farkı bulamazken, önde olduğu süre geride olduğu sürenin gerisinde kaldı.

FK maçında 6'da öne geçen Kanarya 84 dakika önde oynarken, maçında 1, maçında 10, Alanya maçında 9, Ankaragücü maçında 17 dakika rakiplerine üstünlük kurdu. Toplamda 120 dakikayı önde oynadı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçında 45, maçında 44, Ankaragücü maçında 4, maçında ise 84 dakika olmak üzere toplamda 177 dakika mücadeleyi yenik götürdü.

BASKI 'STRES' YAPIYOR!
Özellikle geriye düştüğü maçları çevirmekte zorlanan 'de bu duruma 'aşırı baskı'nın neden olduğu ileri sürüldü. Futbolcuların, bu sezon 'mutlak şampiyon olacağız' motivasyonunun sürekli tekrarlanması nedeniyle baskı altına girdiği ve bunun da maçlarda strese neden olduğu belirtiliyor. Baskı ve stresin, kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçmaya ve bireysel hatalara yol açtığı ifade edildi.

BİR DAVET DAHA
Sarı-lacivertli takımın gelecek vaat eden gençlerinden Muhammed Gümüşkaya, U19 'nın hazırlık kampına davet edildi. Orta sahada görev yapan Gümüşkaya, U19 Elit Ligi'nde bu sezon 4 maçta 4 gol attı. 18 yaşındaki Muhammed'den çok şeyler bekleniyor.

BORSADA LİDER
Fenerbahçe Futbol A.Ş., eylül ayında da BİST'te yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Sarılacivertli kulübün hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 42,4 değer kazandı. Ağustos ayında da yüzde 22,02 artışla ilk sırada yer alan Kanarya, yılın ilk 9 ayında yatırımcısına yüzde 89,3 ile en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

  1. 7.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin rahat maçı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN