Fenerbahçe'nin rahat maçı yok

Gaziantep FK maçında 6'da öne geçen Kanarya 84 dakika önde oynarken, Medipol Başakşehir maçında 1, Trabzonspor maçında 10, Alanya maçında 9, Ankaragücü maçında 17 dakika rakiplerine üstünlük kurdu. Toplamda 120 dakikayı önde oynadı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçında 45, Alanyaspor maçında 44, Ankaragücü maçında 4, Antalyaspor maçında ise 84 dakika olmak üzere toplamda 177 dakika mücadeleyi yenik götürdü.

BASKI 'STRES' YAPIYOR!

Özellikle geriye düştüğü maçları çevirmekte zorlanan Fenerbahçe'de bu duruma 'aşırı baskı'nın neden olduğu ileri sürüldü. Futbolcuların, bu sezon 'mutlak şampiyon olacağız' motivasyonunun sürekli tekrarlanması nedeniyle baskı altına girdiği ve bunun da maçlarda strese neden olduğu belirtiliyor. Baskı ve stresin, kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçmaya ve bireysel hatalara yol açtığı ifade edildi.



BİR DAVET DAHA

Sarı-lacivertli takımın gelecek vaat eden gençlerinden Muhammed Gümüşkaya, U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi. Orta sahada görev yapan Gümüşkaya, U19 Elit Ligi'nde bu sezon 4 maçta 4 gol attı. 18 yaşındaki Muhammed'den çok şeyler bekleniyor.



BORSADA LİDER

Fenerbahçe Futbol A.Ş., eylül ayında da BİST'te yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Sarılacivertli kulübün hisseleri geçtiğimiz ay yüzde 42,4 değer kazandı. Ağustos ayında da yüzde 22,02 artışla ilk sırada yer alan Kanarya, yılın ilk 9 ayında yatırımcısına yüzde 89,3 ile en fazla kazandıran spor şirketi oldu.