Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena: Sıfırdan başladım

Tecrübeli oyuncu, o dönem Benzema ile yaşadığı şantaj olayı sonrası ülkesinden uzaklaşmaya karar verdiğini belirterek, "Yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde 'Bu iyi bir fırsat' dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istedim" dedi.



KASIMDA TEKLİF GELDİ

Valbuena, Olympiakos'a transfer olmasıyla ilgili ise, "Olympiakos'un transfer sorumlusu Jose ile Marsilya'dan beri tanışıklığım var. Bana kasım ayında gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de açık kapı bıraktım ama Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamayı tercih ettim. Pire, tıpkı Marsilya gibi. Burada iyi hissediyorum" diye konuştu.