Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena: Sıfırdan başladım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena: Sıfırdan başladım

'den ayrılan Valbuena: Sıfırdan başladım

Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena: Sıfırdan başladım

ile sözleşmesi bittikten sonra 'a olan , 'dan ayrılma kararına ilişkin itiraflarda bulundu. İşte Fransız futbolcunun o açıklamaları...

Tecrübeli oyuncu, o dönem Benzema ile yaşadığı şantaj olayı sonrası ülkesinden uzaklaşmaya karar verdiğini belirterek, "Yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. 'den teklif geldiğinde 'Bu iyi bir fırsat' dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istedim" dedi.

KASIMDA TEKLİF GELDİ
Valbuena, 'a olmasıyla ilgili ise, "Olympiakos'un transfer sorumlusu Jose ile Marsilya'dan beri tanışıklığım var. Bana kasım ayında gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de açık kapı bıraktım ama Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamayı tercih ettim. Pire, tıpkı Marsilya gibi. Burada iyi hissediyorum" diye konuştu.

  1. 7.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena: Sıfırdan başladım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN