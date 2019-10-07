Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena: Sıfırdan başladım
Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, Fransa'dan ayrılma kararına ilişkin itiraflarda bulundu. İşte Fransız futbolcunun o açıklamaları...
Tecrübeli oyuncu, o dönem Benzema ile yaşadığı şantaj olayı sonrası ülkesinden uzaklaşmaya karar verdiğini belirterek, "Yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde 'Bu iyi bir fırsat' dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istedim" dedi.
KASIMDA TEKLİF GELDİ
Valbuena, Olympiakos'a transfer olmasıyla ilgili ise, "Olympiakos'un transfer sorumlusu Jose ile Marsilya'dan beri tanışıklığım var. Bana kasım ayında gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de açık kapı bıraktım ama Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamayı tercih ettim. Pire, tıpkı Marsilya gibi. Burada iyi hissediyorum" diye konuştu.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena: Sıfırdan başladım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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