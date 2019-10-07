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07 Ekim 2019, Pazartesi
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'de Muriç de onları bekliyor

Fenerbahçe'de Muriç de onları bekliyor

, hücumdaki üretkensizliği ve 'le gidermeyi hedefliyor. Tedavi süreçlerinin sonuna gelen iki oyuncunun da Denizlispor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Ersun Yanal, hücumdaki üretkensizliği ve 'le gidermeyi hedefliyor. Tedavi süreçlerinin sonuna gelen iki oyuncunun da Denizlispor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. İki oyuncunun dönüşü, son iki haftayı suskun geçen Vedat Muriç'i de rahatlatacak. Kanatlardan istediği pasları alamayan Kosovalı forvetin, Moses ve Rodrigues'in getireceği toplarla daha rahat pozisyona gireceği belirtiliyor.

  1. 7.10.2019
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