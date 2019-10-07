Fenerbahçe'de Muriç de onları bekliyor
Ersun Yanal, hücumdaki üretkensizliği Victor Moses ve Garry Rodrigues'le gidermeyi hedefliyor. Tedavi süreçlerinin sonuna gelen iki oyuncunun da Denizlispor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Ersun Yanal, hücumdaki üretkensizliği Victor Moses ve Garry Rodrigues'le gidermeyi hedefliyor. Tedavi süreçlerinin sonuna gelen iki oyuncunun da Denizlispor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. İki oyuncunun dönüşü, son iki haftayı suskun geçen Vedat Muriç'i de rahatlatacak. Kanatlardan istediği pasları alamayan Kosovalı forvetin, Moses ve Rodrigues'in getireceği toplarla daha rahat pozisyona gireceği belirtiliyor.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'de Muriç de onları bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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