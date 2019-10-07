Fenerbahçe'de Milliler 8 gün yok
A Milli Takım'a davet edilen Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Deniz Türüç bugün ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. 8 gün takımdan ayrı kalacak üç oyuncu, 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile deplasmanda oynanacak maçın ardından tekrar takıma dahil olacaklar.
A Milli Takım'a davet edilen Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Deniz Türüç bugün ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. 8 gün takımdan ayrı kalacak üç oyuncu, 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile deplasmanda oynanacak maçın ardından tekrar takıma dahil olacaklar.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'de Milliler 8 gün yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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