Fenerbahçe'de Dirar'a operasyon
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana iğnelerle sahaya çıkan Nabil Dirar, bıçak altına yatıyor. Fıtık ağrıları bir türlü geçmeyen Faslı oyuncunun, milli arada ameliyat olmasına karar verildi.
Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla Dirar'ın ağrılarından kurtulması hedefleniyor. Tecrübeli futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı gelen haberler arasında. Hasan Ali'nin yokluğunda sezon başından beri sol bekte görev alan Nabil, 7 maçta 2 gol atarken, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'de Dirar'a operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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