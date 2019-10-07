Fenerbahçe'de Dirar'a operasyon

Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla Dirar'ın ağrılarından kurtulması hedefleniyor. Tecrübeli futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı gelen haberler arasında. Hasan Ali'nin yokluğunda sezon başından beri sol bekte görev alan Nabil, 7 maçta 2 gol atarken, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.