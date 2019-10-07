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07 Ekim 2019, Pazartesi
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'de Dirar'a operasyon

Fenerbahçe'de Dirar'a operasyon

'de sezon başından bu yana iğnelerle sahaya çıkan Dirar, bıçak altına yatıyor. Fıtık ağrıları bir türlü geçmeyen Faslı oyuncunun, milli arada ameliyat olmasına karar verildi.

Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla Dirar'ın ağrılarından kurtulması hedefleniyor. Tecrübeli futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı gelen haberler arasında. Hasan Ali'nin yokluğunda sezon başından beri sol bekte görev alan , 7 maçta 2 gol atarken, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.

  1. 7.10.2019
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