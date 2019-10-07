Adil Rami Antalya yenilgisi sonrası böyle eğlendi
Fenerbahçe'nin Fransız defans oyuncusu Adil Rami sosyal medya hesabından İsrailli manken Hofit Golan ile fotoğraf paylaştı ancak tecrübeli futbolcu bu paylaşımı daha sonra sildi.
Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Pamela Anderson ile olaylı bir şekilde ayrılan Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Adil Rami, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.
ABD'li oyuncu Pamela Anderson ile olan iki yıllık birlikteliği kısa süre önce biten tecrübeli futbolcu, Instagram hikayesinden İsrailli manken Hofit Golan ile paylaştığı fotoğrafı bir süre sonra sildi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız stoper, Süper Lig'de yalnızca 45 dakika forma giyebilmişti. Adil Rami'nin sarı-lacivertli takımın Antalyaspor'a yenildiği maç sonrası bu paylaşımı yapması bazı taraftarları kızdırdı.
- 07.10.2019
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mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
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ismail rizeyi sturidge devirecek
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