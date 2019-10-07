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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Antalya yenilgisi sonrası böyle eğlendi

Adil Rami Antalya yenilgisi sonrası böyle eğlendi

'nin Fransız defans oyuncusu sosyal medya hesabından İsrailli manken ile fotoğraf paylaştı ancak tecrübeli futbolcu bu paylaşımı daha sonra sildi.

Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu ile olaylı bir şekilde ayrılan 'nin Fransız futbolcusu , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

ABD'li oyuncu Pamela Anderson ile olan iki yıllık birlikteliği kısa süre önce biten tecrübeli futbolcu, hikayesinden İsrailli manken ile paylaştığı fotoğrafı bir süre sonra sildi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız stoper, Süper Lig'de yalnızca 45 dakika forma giyebilmişti. Adil Rami'nin sarı-lacivertli takımın Antalyaspor'a yenildiği maç sonrası bu paylaşımı yapması bazı taraftarları kızdırdı.


  1. 07.10.2019
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