Fenerbahçe'de Deniz Türüç: Hedefimiz değişmedi
Deniz Türüç, bir yenilgiyle şampiyonluk iddialarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Antalyaspor yenilgisi nedeniyle taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak şunun sözünü verebilirim: Her şey daha iyi olacak. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü şampiyonluk beklentisini de biz yarattık ve bir mağlubiyetten dolayı hedefimiz değişmeyecek. Bizim senemiz olması lazım ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız" dedi.
Deniz Türüç, bir yenilgiyle şampiyonluk iddialarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Antalyaspor yenilgisi nedeniyle taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak şunun sözünü verebilirim: Her şey daha iyi olacak. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü şampiyonluk beklentisini de biz yarattık ve bir mağlubiyetten dolayı hedefimiz değişmeyecek. Bizim senemiz olması lazım ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız" dedi.
- 6.10.2019
- Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
- Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı
- Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı
- Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!
- Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
-
Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'de Deniz Türüç: Hedefimiz değişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.