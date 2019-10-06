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06 Ekim 2019, Pazar
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'de : Hedefimiz değişmedi

Fenerbahçe'de Deniz Türüç: Hedefimiz değişmedi

, bir yenilgiyle şampiyonluk iddialarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, " yenilgisi nedeniyle taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak şunun sözünü verebilirim: Her şey daha iyi olacak. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü şampiyonluk beklentisini de biz yarattık ve bir mağlubiyetten dolayı hedefimiz değişmeyecek. Bizim senemiz olması lazım ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız" dedi.

Deniz Türüç, bir yenilgiyle şampiyonluk iddialarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, " yenilgisi nedeniyle taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak şunun sözünü verebilirim: Her şey daha iyi olacak. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü şampiyonluk beklentisini de biz yarattık ve bir mağlubiyetten dolayı hedefimiz değişmeyecek. Bizim senemiz olması lazım ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız" dedi.

  1. 6.10.2019
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