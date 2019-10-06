Fenerbahçe'de Deniz Türüç: Hedefimiz değişmedi

Deniz Türüç, bir yenilgiyle şampiyonluk iddialarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Antalyaspor yenilgisi nedeniyle taraftarımızdan özür diliyoruz. Ancak şunun sözünü verebilirim: Her şey daha iyi olacak. Buna gönülden inanıyorum. Çünkü şampiyonluk beklentisini de biz yarattık ve bir mağlubiyetten dolayı hedefimiz değişmeyecek. Bizim senemiz olması lazım ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız" dedi.