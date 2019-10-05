Ne yaptın Jailson!

Sarı-Lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson, dün de evlere şenlik bir hata yapınca Fenerbahçe'ye golü yedirdi. Ufuk Akyol, Gelson Dela'dan aldığı topla ceza alanına doğru koşu yaptı. Bu sırada karşısına gelen Jailson, rakibinin çok basit vücut çalımına uyunamadı. Ve Ufuk da kaleciyle karşı karşıya kalıp golünü attı. Jailson, daha önce 3-1 kaybedilen Alanyaspor mücadelesinde de basit bir hata yaparak takımının gol yemesine neden oldumuştu. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen szon başından beri stoperde Zanka ile birlikte görev yapıyor.



EMRE KENARDA SARARDI

Kaptan Emre Bölezoğlu 61 dakika sahada kalırken, maçı sarı kartla tamamladı. Ancak kartı 66. dakikada gördü. 61'de oyundan alınan tecrübeli futbolcu, bir pozisyon sonrası kenardan itirazda bulundu. 4. hakemin orta hakeme haber vermesinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, kaptana sarı kart çıkardı. Emre bu karara uzun süre tepki gösterdi.