Kadıköy’de penaltı itirazı
Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu, oyuncunun elinin vücuda yapışık olduğunu söyledi ve oyunun devam etmesini istedi.
Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu, oyuncunun elinin vücuda yapışık olduğunu söyledi ve oyunun devam etmesini istedi. Öte yandan Muriç ile Diego arasındaki pozisyonlar da maça damga vurdu. Kosovalı Muriç, ilk yarıda yerden kayarak Diego'nun ayağına müdahale etti. Bir başka pozisyonda ise rakibinin ayağına bastı. Otoriteler, Vedat'ın ilk pozisyondan kırmızı kartla atılması gerektiğini, en iyi ihtimalle iki pozisyon için de sarı kartlar görerek atılması yönünde görüş belirttiler.
RAKAMLARI ÇOK KÖTÜ
Jailson, kendi sahasında yaptığı 22 top kaybıyla 41 defans oyuncusu içinde 9. sırada bulunuyor. Jailson'un yaptığı 22 top kaybının kaybın 4'ü golle sonuçlandı. Ayrıca 29 kez rakiplerle bire bir kalan Jailson, 21'inde çalım yedi.
EMRE KENARDA SARARDI
Kaptan Emre Bölezoğlu 61 dakika sahada kalırken, maçı sarı kartla tamamladı. Ancak kartı 66. dakikada gördü. 61'de oyundan alınan tecrübeli futbolcu, bir pozisyon sonrası kenardan itirazda bulundu. 4. hakemin orta hakeme haber vermesinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, kaptana sarı kart çıkardı. Emre bu karara uzun süre tepki gösterdi.
- 5.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Kadıköy’de penaltı itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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