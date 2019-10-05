Kadıköy’de penaltı itirazı

Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu, oyuncunun elinin vücuda yapışık olduğunu söyledi ve oyunun devam etmesini istedi. Öte yandan Muriç ile Diego arasındaki pozisyonlar da maça damga vurdu. Kosovalı Muriç, ilk yarıda yerden kayarak Diego'nun ayağına müdahale etti. Bir başka pozisyonda ise rakibinin ayağına bastı. Otoriteler, Vedat'ın ilk pozisyondan kırmızı kartla atılması gerektiğini, en iyi ihtimalle iki pozisyon için de sarı kartlar görerek atılması yönünde görüş belirttiler.

RAKAMLARI ÇOK KÖTÜ

Jailson, kendi sahasında yaptığı 22 top kaybıyla 41 defans oyuncusu içinde 9. sırada bulunuyor. Jailson'un yaptığı 22 top kaybının kaybın 4'ü golle sonuçlandı. Ayrıca 29 kez rakiplerle bire bir kalan Jailson, 21'inde çalım yedi.



EMRE KENARDA SARARDI

Kaptan Emre Bölezoğlu 61 dakika sahada kalırken, maçı sarı kartla tamamladı. Ancak kartı 66. dakikada gördü. 61'de oyundan alınan tecrübeli futbolcu, bir pozisyon sonrası kenardan itirazda bulundu. 4. hakemin orta hakeme haber vermesinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, kaptana sarı kart çıkardı. Emre bu karara uzun süre tepki gösterdi.