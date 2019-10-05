Kadıköy’de penaltı itirazı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kadıköy’de penaltı itirazı

’de penaltı itirazı

Kadıköy’de penaltı itirazı

Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan gelişen atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem , Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu, oyuncunun elinin vücuda yapışık olduğunu söyledi ve oyunun devam etmesini istedi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan gelişen atağında, Isla'nın ortasında top, ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Diego'nun eline çarptı. Hakem , Fenerbahçeli futbolcuların itirazına rağmen devam dedi. Ardından pozisyonu VAR'dan dinleyen Uğurlu, oyuncunun elinin vücuda yapışık olduğunu söyledi ve oyunun devam etmesini istedi. Öte yandan Muriç ile Diego arasındaki pozisyonlar da maça damga vurdu. Kosovalı Muriç, ilk yarıda yerden kayarak Diego'nun ayağına müdahale etti. Bir başka pozisyonda ise rakibinin ayağına bastı. Otoriteler, Vedat'ın ilk pozisyondan kırmızı kartla atılması gerektiğini, en iyi ihtimalle iki pozisyon için de sarı kartlar görerek atılması yönünde görüş belirttiler.

RAKAMLARI ÇOK KÖTÜ
Jailson, kendi sahasında yaptığı 22 top kaybıyla 41 defans oyuncusu içinde 9. sırada bulunuyor. Jailson'un yaptığı 22 top kaybının kaybın 4'ü golle sonuçlandı. Ayrıca 29 kez rakiplerle bire bir kalan Jailson, 21'inde çalım yedi.

EMRE KENARDA SARARDI
Kaptan Emre Bölezoğlu 61 dakika sahada kalırken, maçı sarı kartla tamamladı. Ancak kartı 66. dakikada gördü. 61'de oyundan alınan tecrübeli futbolcu, bir pozisyon sonrası kenardan itirazda bulundu. 4. hakemin orta hakeme haber vermesinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, kaptana çıkardı. Emre bu karara uzun süre tepki gösterdi.

  1. 5.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadıköy’de penaltı itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN