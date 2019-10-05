Fenerbahçe'den Ay-Yıldıza 3 oyuncu
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçlarının aday kadrosuna Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, kaptan Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan'ı aday kadroya aldı. Durumu merak edilen Tolga Ciğerci ise kadroda yer almadı.
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçlarının aday kadrosuna Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, kaptan Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan'ı aday kadroya aldı. Durumu merak edilen Tolga Ciğerci ise kadroda yer almadı.
- 5.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
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