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05 Ekim 2019, Cumartesi
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'den Ay-Yıldıza 3 oyuncu

Fenerbahçe'den Ay-Yıldıza 3 oyuncu

A 'ın Arnavutluk ve ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçlarının aday kadrosuna 'den 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör , kaptan Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan'ı aday kadroya aldı. Durumu merak edilen ise kadroda yer almadı.

A 'ın Arnavutluk ve ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçlarının aday kadrosuna 'den 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör , kaptan Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan'ı aday kadroya aldı. Durumu merak edilen ise kadroda yer almadı.

  1. 5.10.2019
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