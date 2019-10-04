Kruse'ye yakışır

Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'mızı okuyan Fenerbahçeli Max Kruse, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi. Alman yıldızın tavrı, sporseverler tarafından büyük takdir toplamıştı. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe katılan 31 yaşındaki yıldız, İstiklal Marşı'mızı okuması için, "Bunu bulunduğunuz ülkeye duyduğunuz saygı olarak görüyorum. Kendimi bu ülkeye ait olduğumu göstermek için yapıyorum" demişti. Kruse, Türkçe dersleri aldığını da açıklamıştı.