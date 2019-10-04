Kruse'ye yakışır
Galatasaray maçı seremonisinde İstiklal Marşı’nı okuyan Panzer, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 2019 Dünya Fair Play Ödülü’ne aday gösterildi.
Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'mızı okuyan Fenerbahçeli Max Kruse, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi. Alman yıldızın tavrı, sporseverler tarafından büyük takdir toplamıştı. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe katılan 31 yaşındaki yıldız, İstiklal Marşı'mızı okuması için, "Bunu bulunduğunuz ülkeye duyduğunuz saygı olarak görüyorum. Kendimi bu ülkeye ait olduğumu göstermek için yapıyorum" demişti. Kruse, Türkçe dersleri aldığını da açıklamıştı.
- 4.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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