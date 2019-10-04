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04 Ekim 2019, Cuma
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Kruse'ye yakışır

Kruse'ye yakışır

maçı seremonisinde ’nı okuyan Panzer, tarafından Ödülü’ne aday gösterildi.

derbisinde 'mızı okuyan Fenerbahçeli Max Kruse, (TMOK) tarafından ve Türkiye ödüllerine aday gösterildi. Alman yıldızın tavrı, sporseverler tarafından büyük takdir toplamıştı. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe katılan 31 yaşındaki yıldız, İstiklal Marşı'mızı okuması için, "Bunu bulunduğunuz ülkeye duyduğunuz saygı olarak görüyorum. Kendimi bu ülkeye ait olduğumu göstermek için yapıyorum" demişti. Kruse, Türkçe dersleri aldığını da açıklamıştı.

  1. 4.10.2019
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