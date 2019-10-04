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04 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçeli 'a Milli sürpriz!

Fenerbahçeli Jailson'a Milli sürpriz!

'nin geçtiğimiz sezon orta saha mevkisi için transfer ettiği ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın stoperde şans vermesiyle yıldızı parlayan , Teknik Direktörü Tite'nin dikkatini çekti.

'de , bu sezon adeta yeniden doğdu. Stoper mevkisindeki eksiklikler ve yapılan transferlerin beklenilen etkiyi verememesi sonucunda teknik direktör Ersun Yanal'ın savunmaya çektiği Brezilyalı oyuncuya Milli takım kapısı da açıldı.

Teknik Direktörü Tite'nin 24 yaşındaki oyuncuyu 48 kişilik geniş listeye aldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli oyuncunun scout ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiği ve şu ana kadarki raporlarda oyuncunun ön libero ve pas yeteneklerini birleştirerek iyi bir stoper olma yoluna girdiği detayının ön plana çıktığı öğrenildi.

Jailson, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 04.10.2019
  2. Güncelleme: 04.10.2019 21:18
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