Fenerbahçeli Jailson'a Milli sürpriz!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon orta saha mevkisi için transfer ettiği ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın stoperde şans vermesiyle yıldızı parlayan Jailson, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'nin dikkatini çekti.
Fenerbahçe'de Jailson, bu sezon adeta yeniden doğdu. Stoper mevkisindeki eksiklikler ve yapılan transferlerin beklenilen etkiyi verememesi sonucunda teknik direktör Ersun Yanal'ın savunmaya çektiği Brezilyalı oyuncuya Milli takım kapısı da açıldı.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'nin 24 yaşındaki oyuncuyu 48 kişilik geniş listeye aldığı bildirildi.
Sarı-lacivertli oyuncunun scout ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiği ve şu ana kadarki raporlarda oyuncunun ön libero ve pas yeteneklerini birleştirerek iyi bir stoper olma yoluna girdiği detayının ön plana çıktığı öğrenildi.
Jailson, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
- 04.10.2019
- Güncelleme: 04.10.2019 21:18
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
-
Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Fenerbahçeli Jailson'a Milli sürpriz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.