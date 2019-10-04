Fenerbahçeli Jailson'a Milli sürpriz!

Fenerbahçe'de Jailson, bu sezon adeta yeniden doğdu. Stoper mevkisindeki eksiklikler ve yapılan transferlerin beklenilen etkiyi verememesi sonucunda teknik direktör Ersun Yanal'ın savunmaya çektiği Brezilyalı oyuncuya Milli takım kapısı da açıldı.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'nin 24 yaşındaki oyuncuyu 48 kişilik geniş listeye aldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli oyuncunun scout ekipleri tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiği ve şu ana kadarki raporlarda oyuncunun ön libero ve pas yeteneklerini birleştirerek iyi bir stoper olma yoluna girdiği detayının ön plana çıktığı öğrenildi.

Jailson, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.