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04 Ekim 2019, Cuma
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'de : Ligin favorisi biziz

Fenerbahçe'de Ozan Tufan: Ligin favorisi biziz

maçı öncesi , 'ye açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Antalyaspor önünde hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz" diye konuştu.

maçı öncesi , 'ye açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Antalyaspor önünde hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz" diye konuştu. Bu sezon iyi bir takım kurulduğunu belirten Ozan, "29. şampiyonluğumuz için bu kadro çok müsait. Olgunlaşmış arkadaşlarımız çok var. Şampiyonluk için en favori, en iddialı takımlardan biriyiz." ifadelerini kullandı.

  1. 4.10.2019
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