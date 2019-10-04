Fenerbahçe'de Ozan Tufan: Ligin favorisi biziz

Antalyaspor maçı öncesi Ozan Tufan, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Antalyaspor önünde hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz" diye konuştu. Bu sezon iyi bir takım kurulduğunu belirten Ozan, "29. şampiyonluğumuz için bu kadro çok müsait. Olgunlaşmış arkadaşlarımız çok var. Şampiyonluk için en favori, en iddialı takımlardan biriyiz." ifadelerini kullandı.