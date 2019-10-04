Fenerbahçe'de Ozan Tufan: Ligin favorisi biziz
Antalyaspor maçı öncesi Ozan Tufan, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Antalyaspor önünde hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz" diye konuştu.
Antalyaspor maçı öncesi Ozan Tufan, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Antalyaspor önünde hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz" diye konuştu. Bu sezon iyi bir takım kurulduğunu belirten Ozan, "29. şampiyonluğumuz için bu kadro çok müsait. Olgunlaşmış arkadaşlarımız çok var. Şampiyonluk için en favori, en iddialı takımlardan biriyiz." ifadelerini kullandı.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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