Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Bu arada kulübün Youtube kanalında önceki gün yapılan çift kale maçın videosu yayınlandı. Kıran kırana geçtiği belirtilen maçta Harun, Muhammed, Sadık, Rami, Tolgay, Jailson, Max Kruse, Ozan, Mevlüt, Deniz ve İsla'dan krurulu takımla Altay, Serdar, Tolga, Ferdi, Gustavo, Zajc, Muriç, Alper, Zanka, Dirar ve Murat Sağlam'dan oluşan takım karşı karşıya geldi. Mücadelede 12 gol olduğu ifade edildi.

KAPTAN EMRE JOKER!

Çift kalede kaptan Emre Belözoğlu'nun her iki takımda da yer aldığı ifade edildi. Joker olarak oynayan tecrübeli ismin, orta sahanın merkezinde, atakları organize ettiği bildirildi. Sarılacivertliler dünkü idmanın ardından kampa girdiler.