Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Bu arada kulübün Youtube kanalında önceki gün yapılan çift kale maçın videosu yayınlandı.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Bu arada kulübün Youtube kanalında önceki gün yapılan çift kale maçın videosu yayınlandı. Kıran kırana geçtiği belirtilen maçta Harun, Muhammed, Sadık, Rami, Tolgay, Jailson, Max Kruse, Ozan, Mevlüt, Deniz ve İsla'dan krurulu takımla Altay, Serdar, Tolga, Ferdi, Gustavo, Zajc, Muriç, Alper, Zanka, Dirar ve Murat Sağlam'dan oluşan takım karşı karşıya geldi. Mücadelede 12 gol olduğu ifade edildi.
KAPTAN EMRE JOKER!
Çift kalede kaptan Emre Belözoğlu'nun her iki takımda da yer aldığı ifade edildi. Joker olarak oynayan tecrübeli ismin, orta sahanın merkezinde, atakları organize ettiği bildirildi. Sarılacivertliler dünkü idmanın ardından kampa girdiler.
- 4.10.2019
-
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
-
Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
-
Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.