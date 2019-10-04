Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam

'de hazırlıklar tamam

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam

Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Bu arada kulübün kanalında önceki gün yapılan çift kale maçın videosu yayınlandı.

Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Bu arada kulübün kanalında önceki gün yapılan çift kale maçın videosu yayınlandı. Kıran kırana geçtiği belirtilen maçta Harun, Muhammed, Sadık, Rami, Tolgay, Jailson, Max Kruse, Ozan, Mevlüt, Deniz ve İsla'dan krurulu takımla Altay, Serdar, Tolga, Ferdi, Gustavo, Zajc, Muriç, Alper, Zanka, Dirar ve Murat Sağlam'dan oluşan takım karşı karşıya geldi. Mücadelede 12 gol olduğu ifade edildi.

KAPTAN EMRE JOKER!
Çift kalede kaptan Emre Belözoğlu'nun her iki takımda da yer aldığı ifade edildi. Joker olarak oynayan tecrübeli ismin, orta sahanın merkezinde, atakları organize ettiği bildirildi. Sarılacivertliler dünkü idmanın ardından kampa girdiler.

  1. 4.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN