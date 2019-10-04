Fenerbahçe sarayda birlik yemeğinde bir araya geldi
A Takım ve teknik heyeti Antalyaspor maçı öncesi Adile Sultan Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi. Organizasyonda oyuncular ve teknik kadro hem yemek yedi hem de sohbet etti. Takım içindeki birlik ve beraberliği artırmayı hedefleyen yemek organizasyonlarının devam edeceği öğrenildi.
A Takım ve teknik heyeti Antalyaspor maçı öncesi Adile Sultan Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi. Organizasyonda oyuncular ve teknik kadro hem yemek yedi hem de sohbet etti. Takım içindeki birlik ve beraberliği artırmayı hedefleyen yemek organizasyonlarının devam edeceği öğrenildi.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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