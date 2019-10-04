Fenerbahçe sarayda birlik yemeğinde bir araya geldi

A Takım ve teknik heyeti Antalyaspor maçı öncesi Adile Sultan Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi. Organizasyonda oyuncular ve teknik kadro hem yemek yedi hem de sohbet etti. Takım içindeki birlik ve beraberliği artırmayı hedefleyen yemek organizasyonlarının devam edeceği öğrenildi.