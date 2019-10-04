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04 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe sarayda birlik yemeğinde bir araya geldi

Fenerbahçe sarayda birlik yemeğinde bir araya geldi

A ve teknik heyeti maçı öncesi Adile Sultan Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi. Organizasyonda oyuncular ve teknik kadro hem yemek yedi hem de sohbet etti. Takım içindeki birlik ve beraberliği artırmayı hedefleyen yemek organizasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

A ve teknik heyeti maçı öncesi Adile Sultan Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi. Organizasyonda oyuncular ve teknik kadro hem yemek yedi hem de sohbet etti. Takım içindeki birlik ve beraberliği artırmayı hedefleyen yemek organizasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

  1. 4.10.2019
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