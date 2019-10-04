Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı takip ediyor!
Her fırsatta savunma futbolu oynattığına dair eleştiriler alan Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor, 6 haftalık rakamlara bakıldığında tam tersi hücum bölgesinde başarılı performansıyla göz kamaştırıyor. Topladığı 9 puanla rotayı üst sıralara çeviren Konyaspor 6 haftalık rakamlarda özellikle rakip yarı sahadaki başarılı paslarıyla dikkat çekti, bu alanda zirvede yer aldı.
Her fırsatta savunma futbolu oynattığına dair eleştiriler alan Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor, 6 haftalık rakamlara bakıldığında tam tersi hücum bölgesinde başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.
Son olarak Kayserispor'u yenerek zirveyle arasındaki puan farkını düşüren İç Anadolu ekibi, ceza alanı içinde ve çevresindeki başarılı paslarıyla öne çıktı. Kocaman'ın öğrencileri, rakip yarı alandaki başarılı pas rakamlarında zirvede yer aldı.
Konyaspor'u; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray takip ediyor. Bu hafta Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Konya, toplam şutlarda ve 3. bölgede yapılan pasta ise Fenerbahçe'nin ardından ligde ikinci konumda yer alıyor.
- 04.10.2019
- Güncelleme: 04.10.2019 13:52
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İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde
Toplam 3
Yorum
falcao falcao nun gol sorunu yok.kaç pozisyona girdi de atamadı5-6 poziyona girip kaleciyle karşı karşıya kalıp kaç tane atamadı.ona bakmak lazım
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İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde
Toplam 3
Yorum
çok çalışalım real maçına kadar lig maçlarında performansı yuksetlmeliyiz. gol sorununu çözmeliyiz. ama önce pozisyona girelim.
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İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde
Toplam 3
Yorum
çok çalışalım real maçına kadar lig maçlarında performansı yuksetlmeliyiz. gol sorununu çözmeliyiz. ama önce pozisyona girelim.
Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı takip ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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