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04 Ekim 2019, Cuma
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'ı takip ediyor!

Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı takip ediyor!

Her fırsatta savunma futbolu oynattığına dair eleştiriler alan ’ın çalıştırdığı , 6 haftalık rakamlara bakıldığında tam tersi hücum bölgesinde başarılı performansıyla göz kamaştırıyor. Topladığı 9 puanla rotayı üst sıralara çeviren Konyaspor 6 haftalık rakamlarda özellikle rakip yarı sahadaki başarılı paslarıyla dikkat çekti, bu alanda zirvede yer aldı.

Her fırsatta savunma futbolu oynattığına dair eleştiriler alan 'ın çalıştırdığı , 6 haftalık rakamlara bakıldığında tam tersi hücum bölgesinde başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.

Son olarak 'u yenerek zirveyle arasındaki puan farkını düşüren ekibi, ceza alanı içinde ve çevresindeki başarılı paslarıyla öne çıktı. Kocaman'ın öğrencileri, rakip yarı alandaki başarılı pas rakamlarında zirvede yer aldı.

Konyaspor'u; , ve takip ediyor. Bu hafta ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Konya, toplam şutlarda ve 3. bölgede yapılan pasta ise Fenerbahçe'nin ardından ligde ikinci konumda yer alıyor.

  1. 04.10.2019
  2. Güncelleme: 04.10.2019 13:52
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