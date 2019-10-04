Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı takip ediyor!

Her fırsatta savunma futbolu oynattığına dair eleştiriler alan Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor, 6 haftalık rakamlara bakıldığında tam tersi hücum bölgesinde başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.

Son olarak Kayserispor'u yenerek zirveyle arasındaki puan farkını düşüren İç Anadolu ekibi, ceza alanı içinde ve çevresindeki başarılı paslarıyla öne çıktı. Kocaman'ın öğrencileri, rakip yarı alandaki başarılı pas rakamlarında zirvede yer aldı.

Konyaspor'u; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray takip ediyor. Bu hafta Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Konya, toplam şutlarda ve 3. bölgede yapılan pasta ise Fenerbahçe'nin ardından ligde ikinci konumda yer alıyor.