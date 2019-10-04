Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI

Fenerbahçe ve Antalyaspor, Süper Lig'deki 47 randevularına çıkıyor. Önceki 46 maçın 31'ini Fenerbahçe kazanırken, Antalyaspor 7 galibiyet elde edebildi. Antalyaspor ile oynadığı son dört maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bundan önceki üç maçta rakibine mağlup olmuştu.



Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...









İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre, Tolga, Ozan, Kruse, Muriç.



Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego Angelo, Nazım, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton.

Antalyaspor'u evinde ağırladığı 23 lig maçının sadece ikisinde mağlup olan ve bu maçların 22'sinde rakibine gol atan Fenerbahçe, rakibine karşı son altı maçta ise kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de iç sahada 15 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından ligde devam eden en uzun ikinci iç saha yenilmezlik serisinin sahibi. Antalyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı ve bu maçlarda toplam 28 gol yedi.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor: Fenerbahçe ve Antalyaspor. Fenerbahçe bu sezon ligde attığı 11 golün tamamını ceza sahası içinden buldu. Ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe. Bülent Korkmaz ve Ersun Yanal'ın Süper Lig'deki yedi karşılaşmasında Korkmaz rakibine sadece bir kez mağlup oldu (3G 3B), ancak bu tek yenilgi iki teknik adamın son karşılaşmasında geldi. Fenerbahçe'nin ligde attığı son dört golün üçünde asist Max Kruse'den geldi. Bu sezon Antalyaspor formasıyla en fazla gole katkı yapan ve en fazla şut pası atan oyuncu Serdar Özkan.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada haftaya giriyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues, bu mücadelede forma giyemiyor.

Antalyaspor'da 3 eksik

Antalyaspor'da sakatlığı geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadı.

Kadıköy'de 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.