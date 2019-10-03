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03 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli Jailson'a yolu açıldı

Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı

Zanka ile birlikte stopere monte edilen Jailson, performansıyla 'da da dikkat çekti. Sambacılar'ın teknik patronu Tite'nin genç oyuncuyu, için izleme listesine aldığı belirtiliyor.

Zanka ile birlikte stopere monte edilen Jailson, performansıyla 'da da dikkat çekti. Sambacılar'ın teknik patronu Tite'nin genç oyuncuyu, için izleme listesine aldığı belirtiliyor. Jailson, ligin ilk 6 haftasında görev yaptığı stoper mevkisinde maç başına 73.2 pas ve yüzde 91.3 isabet oranının yanı sıra 4.3 gibi ciddi anlamda yüksek uzun top istatistiğiyle göz doldurmuştu.

  1. 3.10.2019
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