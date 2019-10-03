Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Zanka ile birlikte stopere monte edilen Jailson, performansıyla Brezilya'da da dikkat çekti. Sambacılar'ın teknik patronu Tite'nin genç oyuncuyu, milli takım için izleme listesine aldığı belirtiliyor.
Zanka ile birlikte stopere monte edilen Jailson, performansıyla Brezilya'da da dikkat çekti. Sambacılar'ın teknik patronu Tite'nin genç oyuncuyu, milli takım için izleme listesine aldığı belirtiliyor. Jailson, ligin ilk 6 haftasında görev yaptığı stoper mevkisinde maç başına 73.2 pas ve yüzde 91.3 isabet oranının yanı sıra 4.3 gibi ciddi anlamda yüksek uzun top istatistiğiyle göz doldurmuştu.
- 3.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
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KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
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mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
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