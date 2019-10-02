TFF Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası olmadığını açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural ihlali iddiasıyla itirazda bulunmuştu. 45+2'de rakibin yanlış yerden kullanılan taç atışının el değiştirmemesi, 47'de de aut atışı kullanılırken rakibin ceza sahasından çıkmaması nedeniyle maçın tekrarını isteyen sarı-lacivertlilere dün olumsuz yanıt geldi. Kural hatası olmadığı yönünde karar veren Futbol Federasyonu Yönetimi, Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti. Futbol Federasyonu, 5. haftada oynanan Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili başvuruyu da dün görüştü. Başkent ekibinin kural hatası yapıldığına dair itirazını değerlendiren federasyon yetkilileri, bu itiraza da olumsuz yanıt verdi.



'G.SARAY KAZANSAYDI MAÇ TEKRARLANABiLiRDi

Fenerbahçe-Alanya maçının ardından kural hatası tartışmalarıyla ilgili yorumunu net bir şekilde yapan yazarımız Erman Toroğlu, "Kural değil hakem hatası" ifadesini kullanmıştı. Toroğlu, "O kadar çok yanlış taç atışı oluyor ki, bu olsa olsa hakem hatası olur. Taç yerinden kullanılmadığı zaman rakibin kullanması lazım ama Türkiye'de atılan 100 tacın hepsinde hem atış şeklinde hem de atılış yerinde hata var. İkinci goldeki pozisyonda ise Altay topu arkadaşına veriyor. Jailson eveleyip geveliyor ve panikleyip topu kaptırıyor. Ceza sahasını terk etmekte olan rakip de gelerek golü atıyor. Bu olayın kural hatasıyla alakası yok" sözlerini sarfetmişti. Toroğlu, TFF'nin kararından sonra da şu ifadeleri kullandı: "Her şey tuhaf geliyor bana. G.Saray, derbide F.Bahçe'yi yenseydi, Alanyaspor maçı tekrar edilir gibi geliyor."



TAHKİM'E GİDECEKLER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Alanyaspor karşılaşması için, "Kural hatası yok" açıklamasının ardından Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti. Federasyonun verdiği karara tepki gösteren sarı-lacivertli yönetimin Tahkim Kurulu'na gideceği öğrenildi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kurallarını bir kez daha hatırlatacak olan yönetimin bu konuda ciddi bir çalışma yapacağı ve karşılaşmanın tekrarı konusunda ısrarcı olacağı ifade edildi.