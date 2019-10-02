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02 Ekim 2019, Çarşamba
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'de Hasan Ali 'ta

Fenerbahçe'de Hasan Ali New York'ta

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan , dün 'ye gitti. Özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşayan tecrübeli futbolcu, yeni tabanlık için 'un yolunu tuttu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan , dün 'ye gitti. Özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşayan tecrübeli futbolcu, yeni tabanlık için 'un yolunu tuttu. Havalimanı'ndan hareket eden Hasan Ali, ABD'de kalacağı süre içinde kendisine verilen özel çalışma programını uygulayacak.

  1. 2.10.2019
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