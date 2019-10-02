Fenerbahçe'de Hasan Ali New York'ta
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, dün ABD'ye gitti. Özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşayan tecrübeli futbolcu, yeni tabanlık için New York'un yolunu tuttu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, dün ABD'ye gitti. Özel yaptırdığı tabanlıkta sorun yaşayan tecrübeli futbolcu, yeni tabanlık için New York'un yolunu tuttu. İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Hasan Ali, ABD'de kalacağı süre içinde kendisine verilen özel çalışma programını uygulayacak.
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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