Yine Mesut Özil iddiası
İngiliz Daily Mirror gazetesi, Arsenal'ın, Mesut Özil'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu.
İngiliz Daily Mirror, Arsenal'ın, Mesut Özil'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu. Radio Eklipse, 30 yaşındaki Türk yıldızın ABD ya da Çin'e gitmek istemediğini belirtirken, üst düzey bir kulüpten teklif almazsa Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia etti.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Yine Mesut Özil iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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