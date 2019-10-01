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01 Ekim 2019, Salı
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Yine iddiası

Yine Mesut Özil iddiası

İngiliz gazetesi, 'ın, 'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu.

İngiliz , 'ın, 'i ocak ayında kiralama kararı aldığını ve maaşının bir bölümünü ödemeye sıcak baktığını duyurdu. Radio Eklipse, 30 yaşındaki Türk yıldızın ABD ya da 'e gitmek istemediğini belirtirken, üst düzey bir kulüpten teklif almazsa 'ye transfer olabileceğini iddia etti.

  1. 1.10.2019
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