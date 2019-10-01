Kupada rakip belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin de dahil olacağı 4. eleme turunun kura çekimi perşembe günü yapılacak. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin de dahil olacağı 4. eleme turunun kura çekimi perşembe günü yapılacak. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek. Geçen sezon ligi 6. bitirdiği için kupaya erken katılan Fenerbahçe, kurada 3. turda rakiplerini eleyen takımlardan birisiyle eşleşecek. Maçlar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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