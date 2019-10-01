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01 Ekim 2019, Salı
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Kupada rakip belli oluyor

Kupada rakip belli oluyor

'nda 'nin de dahil olacağı 4. eleme turunun kura çekimi perşembe günü yapılacak. Kura çekimi ve saat 11.00'de gerçekleşecek.

'nda 'nin de dahil olacağı 4. eleme turunun kura çekimi perşembe günü yapılacak. Kura çekimi ve saat 11.00'de gerçekleşecek. Geçen sezon ligi 6. bitirdiği için kupaya erken katılan Fenerbahçe, kurada 3. turda rakiplerini eleyen takımlardan birisiyle eşleşecek. Maçlar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

  1. 1.10.2019
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