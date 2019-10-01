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01 Ekim 2019, Salı
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genç ismi açıkladı!

Fenerbahçe genç ismi açıkladı!

gençleşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz yaz döneminde altyapıdan birçok futbolcu imzalamıştı. Fenerbahçe bu oyunların yenisine bir ismi daha ekledi. Sarı-lacivertliler ile profesyonel sözleşme imzaladığını resmi hesaptan duyurdu.

Kulübü, altyapısında oynayan 15 yaşındaki imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat'ın da hazır bulunduğu törende genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

MELİH BOSTAN KİMDİR?
8 Nisan 2004 doğumlu Melih Bostan Fenerbahçe'ye Derincespor'dan oldu. Fenerbahçe altyapı takımlarıyla oynadığı maçlarda golcü kimliği ile öne çıktı. Genç futbolcu hızlı yapısı ve bitirici özellikleri ile ön plana çıkıyor.

  1. 01.10.2019
  2. Güncelleme: 01.10.2019 20:45
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