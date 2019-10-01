Derslik geri dönüşüm

Anketlerde yaz transferinin 'en başarılı' takımı olarak gösterilen Fenerbahçe'de yeni gelenler kadar kadro içinden geri kazanılan iki oyuncunun başarısı dikkat çekiyor: Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci... Ozan geçen sezon kadro dışı bırakılmıştı. Tolga da ayak parmağındaki müzmin sakatlık nedeniyle sezonu hiç forma giymeden kapattı. İki oyuncuya da artık 'Fenerbahçe kariyerleri bitti' gözüyle bakılıyordu. Ancak Ersun Yanal'ın önerisiyle ocak ayında Alanyaspor'a kiralanan Ozan, burada futbola odaklanıp, kendisini yeniden kanıtladı.

FEGHOULI-BABEL'E KİLİT

Önce A Milli Takım'a, ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tufan, özel kondisyoner tutup ekstra çalışarak, formayı kaptı. İlk 6 haftada tüm maçlarda 90 dakika oynayıp, kaptanlığa kadar yükselen Ozan, derbide sağ kanatta Babel-Nagatomo ikilisine göz açtırmadı... Riske girilerek takımda tutulan Tolga da yönetimi mahcup etmedi. Tecrübeli oyuncu ilk 6 maçın 5'inde onbirde sahaya çıkarken, 1 gol, 1 asist üretti. Derbide forma giydiği sol kanatta ise tam 11 bin 270 metre koştu. Bu sayede Mariono hiç hücuma çıkamadı, Feghouli de kayboldu.

KADRO DEĞİŞİYOR

Kanarya'da sakatların dönmesiyle ilk onbirde de değişiklik yaşanacak. Isla, Galatasaray derbisinde sağ beke dönünce, Ozan Tufan sağ kanada geçmişti. Derbide son anlarda oyuna dahil olan Hasan Ali Kaldırım da tamamen düzeldi. Tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor mücadelesinde sol bekte tekrar yerini alması bekleniyor. Hasan Ali'nin yokluğunda bu mevkide başarıyla görev yapan Nabil Dirar'ın ise tekrar sağ kanada geçeceği tahmin ediliyor. Bu durumda Deniz Türüç yine kulübede oturacak. Rodrigues ve Moses dönene kadar sol kanatta ise Tolga Ciğerci görev yapmaya devam edecek. Sağ bekte ise Ozan Tufan-Isla rekabeti yaşanacak.

EMRE&GUSTAVO BANKO

Orta sahada ise değişim olmayacak. Emre ile Luiz Gustavo yerlerini koruyacaklar. İki yıldız, derbideki müthiş performansları ve uyumlarıyla mest etmişti. Hücum hattında da Muriç ve Kruse'nin formaları şimdilik garanti. Ersun Yanal'ın savunmanın göbeğinde de Jailson ve Zanka ikilisiyle bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Adil Rami, Serdar Aziz ve Sadık forma için savaşmaya devam edecek.

ISLA MÜJDESI

Galatasaray derbisinin devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Isla'dan iyi haber geldi. Şilili'nin durumunun ciddi olmadığı, Antalya maçına yetişeceği açıklandı. Isla, baldırına aldığı darbe ile oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.

MOSES'A ÖZEL PROGRAM

Sakatlığı devam eden Victor Moses'in ise tedavisi sürüyor. Nijeryalı oyuncunun dün de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.