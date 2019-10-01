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01 Ekim 2019, Salı
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Derbi sonrası şok gelişme... 'den kararı! Son dakika haberleri

Derbi sonrası şok gelişme... Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım kararı! Son dakika haberleri

'de uzun süren sakatlığının ardından Galatasaray derbisinin kadrosuna alınan hatta son dakikalarda da oyuna dahil olan tecrübeli sol bek , ayağına özel olarak yapılan tabanlığında sorun yaşadı. Buna karşın yeni bir problemle karşı karşıya kalan Fenerbahçe de oyuncusunu bu sorunun çözümü adına 'ye gönderdi.

Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan 'ın dönüş tarihi belli oldu.

Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı 'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.

DÖNÜŞ TARİHİ

1-2 gün içinde ABD'ye gidecek olan sarı lacivertli futbolcu, özel programına da orada devam edecek ve milli ara sonrası hazır hale gelecek.

  1. 01.10.2019
  2. Güncelleme: 01.10.2019 08:31
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