Derbi sonrası şok gelişme... Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım kararı! Son dakika haberleri
Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından Galatasaray derbisinin kadrosuna alınan hatta son dakikalarda da oyuna dahil olan tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım, ayağına özel olarak yapılan tabanlığında sorun yaşadı. Buna karşın yeni bir problemle karşı karşıya kalan Fenerbahçe de oyuncusunu bu sorunun çözümü adına ABD'ye gönderdi.
Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu.
Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.
DÖNÜŞ TARİHİ
1-2 gün içinde ABD'ye gidecek olan sarı lacivertli futbolcu, özel programına da orada devam edecek ve milli ara sonrası hazır hale gelecek.
- 01.10.2019
- Güncelleme: 01.10.2019 08:31
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Derbi sonrası şok gelişme... Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım kararı! Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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