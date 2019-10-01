Derbi sonrası şok gelişme... Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım kararı! Son dakika haberleri

Sarı lacivertli ekibin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih karşılaşmasında sakatlık geçiren ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu.

Hasan Ali Kaldırım'ın ayağına özel olarak yapılan tabanlığında yaşadığı ufak uyumsuzluk nedeniyle, ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamak için geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze giderek yeni tabanlık yapılması uygun görüldü.

DÖNÜŞ TARİHİ

1-2 gün içinde ABD'ye gidecek olan sarı lacivertli futbolcu, özel programına da orada devam edecek ve milli ara sonrası hazır hale gelecek.