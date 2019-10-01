Aziz Yıldırım: ‘Bitireceğim seni’ demedim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Aziz Yıldırım: ‘Bitireceğim seni’ demedim

: ‘Bitireceğim seni’ demedim

Aziz Yıldırım: ‘Bitireceğim seni’ demedim

Kulübü eski başkanı 'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen eski Başkanı ile eski yönetici hakkında açılan davaya devam edildi.

Kulübü eski başkanı 'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen eski Başkanı ile eski yönetici hakkında açılan davaya devam edildi. Yıldırım savunmasında, "Bitireceğim seni demedim. Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani" dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

  1. 1.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aziz Yıldırım: ‘Bitireceğim seni’ demedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN