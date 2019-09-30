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30 Eylül 2019, Pazartesi
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'ye Isla'dan iyi haber

Fenerbahçe'ye Isla'dan iyi haber

'in 6. haftasında 'la oynanan derbi maçta sakatlanan 'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Isla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı ifade edildi. Isla'nın görev verilmesi durumunda 'in 7. haftasında 'nin 4 Ekim Cuma günü 'la oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden 'in takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edileceği kaydedildi.

  1. 30.09.2019
  2. Güncelleme: 30.09.2019 14:37
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