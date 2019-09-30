Fenerbahçe'de yolun sonu şampiyonluk

Sarı-lacivertliler, ligde ilk 6 hafta sonunda 11 puana ulaşırken, zorlu maçlarının büyük bölümünü atlattı. Zirve yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda golsüz berabere kalan, Trabzonspor'u (1-1) ise Kadıköy'de elinden kaçıran Kanarya'nın ilk yarıda sadece Beşiktaş derbisi kaldı. Bu periyodu puan olarak dört rakibinin de önünde geçen sarılacivertliler kalan 11 haftada arayı daha da açıp, şampiyonluk hedefine yaklaşmayı planlıyor. Sakat oyuncuların dönmeye başlaması da Ersun Yanal'ın elini daha da güçlendirecek. Moses ve Rodrigues'in iyileşmesi kanat etkinliğini artıracak, Adil Rami'nin hazır hale gelmesiyle savunmadaki sıkıntılar azalacak. Camiada 5 yıllık hasretin bu sezon biteceğine inanç tavan yapmış durumda.