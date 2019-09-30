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30 Eylül 2019, Pazartesi
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'de yolun sonu şampiyonluk

Fenerbahçe'de yolun sonu şampiyonluk

Derbide 'oyun' olarak 'ı kilitleyen ve 50 bin taraftar önünden 1 puan çıkarmayı başaran 'de yüzler gülüyor... Zirve yarışındaki 3 rakibiyle oynadı. Puan olarak hepsinden önde. İstatistikleri daha iyi. Sakatlar da dönüyor. Hedef hasreti bitirmek.

Sarı-lacivertliler, ligde ilk 6 hafta sonunda 11 puana ulaşırken, zorlu maçlarının büyük bölümünü atlattı. Zirve yarışındaki rakiplerinden 'i deplasmanda 2-1 yenen, ile Stadı'nda golsüz berabere kalan, 'u (1-1) ise 'de elinden kaçıran Kanarya'nın ilk yarıda sadece derbisi kaldı. Bu periyodu puan olarak dört rakibinin de önünde geçen sarılacivertliler kalan 11 haftada arayı daha da açıp, şampiyonluk hedefine yaklaşmayı planlıyor. Sakat oyuncuların dönmeye başlaması da 'ın elini daha da güçlendirecek. Moses ve Rodrigues'in iyileşmesi kanat etkinliğini artıracak, Adil Rami'nin hazır hale gelmesiyle savunmadaki sıkıntılar azalacak. Camiada 5 yıllık hasretin bu sezon biteceğine inanç tavan yapmış durumda.

  1. 30.9.2019
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