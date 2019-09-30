Fenerbahçe'de yolun sonu şampiyonluk
Derbide 'oyun' olarak Galatasaray'ı kilitleyen ve 50 bin taraftar önünden 1 puan çıkarmayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Zirve yarışındaki 3 rakibiyle oynadı. Puan olarak hepsinden önde. İstatistikleri daha iyi. Sakatlar da dönüyor. Hedef hasreti bitirmek.
Sarı-lacivertliler, ligde ilk 6 hafta sonunda 11 puana ulaşırken, zorlu maçlarının büyük bölümünü atlattı. Zirve yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda golsüz berabere kalan, Trabzonspor'u (1-1) ise Kadıköy'de elinden kaçıran Kanarya'nın ilk yarıda sadece Beşiktaş derbisi kaldı. Bu periyodu puan olarak dört rakibinin de önünde geçen sarılacivertliler kalan 11 haftada arayı daha da açıp, şampiyonluk hedefine yaklaşmayı planlıyor. Sakat oyuncuların dönmeye başlaması da Ersun Yanal'ın elini daha da güçlendirecek. Moses ve Rodrigues'in iyileşmesi kanat etkinliğini artıracak, Adil Rami'nin hazır hale gelmesiyle savunmadaki sıkıntılar azalacak. Camiada 5 yıllık hasretin bu sezon biteceğine inanç tavan yapmış durumda.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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