Fenerbahçe'de Isla tedavi altına alındı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Isla tedavi altına alındı

'de Isla tedavi altına alındı

Fenerbahçe'de Isla tedavi altına alındı

Uzun süre sonra formasına kavuşan ancak üst baldırına aldığı darbe sonucunda derbiyi tamamlayamayan 'da korkulan olmadı. Şilili futbolcunun adalelerinde herhangi bir yırtık bulunmadığı ancak darbeyi bağlı sorun olduğu ifade edildi.

Uzun süre sonra formasına kavuşan ancak üst baldırına aldığı darbe sonucunda derbiyi tamamlayamayan 'da korkulan olmadı. Şilili futbolcunun adalelerinde herhangi bir yırtık bulunmadığı ancak darbeyi bağlı sorun olduğu ifade edildi. Sağlık kurulu, tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen başlandı.

  1. 30.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Isla tedavi altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN