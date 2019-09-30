Fenerbahçe'de Isla tedavi altına alındı

Uzun süre sonra formasına kavuşan ancak üst baldırına aldığı darbe sonucunda derbiyi tamamlayamayan Mauricio Isla'da korkulan olmadı. Şilili futbolcunun adalelerinde herhangi bir yırtık bulunmadığı ancak darbeyi bağlı sorun olduğu ifade edildi. Sağlık kurulu, tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen başlandı.