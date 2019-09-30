Fenerbahçe'de Isla tedavi altına alındı
Uzun süre sonra formasına kavuşan ancak üst baldırına aldığı darbe sonucunda derbiyi tamamlayamayan Mauricio Isla'da korkulan olmadı. Şilili futbolcunun adalelerinde herhangi bir yırtık bulunmadığı ancak darbeyi bağlı sorun olduğu ifade edildi.
Uzun süre sonra formasına kavuşan ancak üst baldırına aldığı darbe sonucunda derbiyi tamamlayamayan Mauricio Isla'da korkulan olmadı. Şilili futbolcunun adalelerinde herhangi bir yırtık bulunmadığı ancak darbeyi bağlı sorun olduğu ifade edildi. Sağlık kurulu, tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen başlandı.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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