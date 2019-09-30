Alkışlar Fenerbahçeli Kruse'ye

Türk Telekom Stadı'ndaki seremonide İstiklal Marşı'mızı söyleyen Max Kruse, gönülleri fethetti. Alman yıldızın, marşı Youtube'dan çalışarak ezberlediği bildirildi. 2 Temmuz'da Türkiye'ye gelen Panzer, boş zamanlarında tarihi mekanları gezdiği fotoğraflarını da paylaşmıştı. Türkçe dersleri alan Kruse, "Dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu da oynadığınız ülkeye aslında bir saygıdır" diye konuştu.