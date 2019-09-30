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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Alkışlar Fenerbahçeli Kruse'ye

Alkışlar Fenerbahçeli Kruse'ye

’mızı 2 ayda öğrenen Panzer, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Türk ?'ndaki seremonide İstiklal Marşı'mızı söyleyen , gönülleri fethetti. Alman yıldızın, marşı 'dan çalışarak ezberlediği bildirildi.

Türk 'ndaki seremonide 'mızı söyleyen , gönülleri fethetti. Alman yıldızın, marşı 'dan çalışarak ezberlediği bildirildi. 2 Temmuz'da 'ye gelen Panzer, boş zamanlarında tarihi mekanları gezdiği fotoğraflarını da paylaşmıştı. Türkçe dersleri alan Kruse, "Dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu da oynadığınız ülkeye aslında bir saygıdır" diye konuştu.

  1. 30.9.2019
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