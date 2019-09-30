Alkışlar Fenerbahçeli Kruse'ye
İstiklal Marşı’mızı 2 ayda öğrenen Panzer, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Türk ?Telekom Stadı'ndaki seremonide İstiklal Marşı'mızı söyleyen Max Kruse, gönülleri fethetti. Alman yıldızın, marşı Youtube'dan çalışarak ezberlediği bildirildi.
Türk Telekom Stadı'ndaki seremonide İstiklal Marşı'mızı söyleyen Max Kruse, gönülleri fethetti. Alman yıldızın, marşı Youtube'dan çalışarak ezberlediği bildirildi. 2 Temmuz'da Türkiye'ye gelen Panzer, boş zamanlarında tarihi mekanları gezdiği fotoğraflarını da paylaşmıştı. Türkçe dersleri alan Kruse, "Dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu da oynadığınız ülkeye aslında bir saygıdır" diye konuştu.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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