Ve karar! Fenerbahçe Alanyaspor maçının tekrarı... Son dakika haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor’un sahasında 3-1 kazandığı Fenerbahçe karşılaşması sonrasında sarı lacivertlilerin yaptığı ‘kural hatası var’ itirazını değerlendirdi ve kararını verdi. Merkez Hakem Kurulu’ndan görüş alan TFF, Fenerbahçe’nin itiraz ettiği hataların, kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı. Aynı şekilde Ankaragücü’nün de Kadıköy’de 2-1 yenildiği Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı kural hatası itirazı da kabul görmedi. Her iki mücadele de tekrar edilmeyecek. TFF, konuyla ilgili açıklamayı 1-2 gün içerisinde duyuracak.
TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ve Ankaragücü'nün 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe maçına yaptığı 'kural hatası' itirazlarını reddetti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Merkez Hakem Kurulu'ndan görüş alan TFF, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu. 45+2'de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin, tacı F.Bahçe'ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı.
Sarı lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse'nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü. Ankaragücü ise Fenerbahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF'ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu.
- 29.09.2019
- Güncelleme: 29.09.2019 09:40
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Ve karar! Fenerbahçe Alanyaspor maçının tekrarı... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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