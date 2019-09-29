Ve karar! Fenerbahçe Alanyaspor maçının tekrarı... Son dakika haberleri

TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ve Ankaragücü'nün 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe maçına yaptığı 'kural hatası' itirazlarını reddetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Merkez Hakem Kurulu'ndan görüş alan TFF, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu. 45+2'de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin, tacı F.Bahçe'ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı.

Sarı lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse'nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü. Ankaragücü ise Fenerbahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF'ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu.