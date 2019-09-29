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29 Eylül 2019, Pazar
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Ve karar! maçının tekrarı... Son dakika haberleri

Ve karar! Fenerbahçe Alanyaspor maçının tekrarı... Son dakika haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu , Aytemiz ’un sahasında 3-1 kazandığı karşılaşması sonrasında sarı lacivertlilerin yaptığı ‘kural hatası var’ itirazını değerlendirdi ve kararını verdi. ’ndan görüş alan , Fenerbahçe’nin itiraz ettiği hataların, kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı. Aynı şekilde Ankaragücü’nün de Kadıköy’de 2-1 yenildiği Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı kural hatası itirazı da kabul görmedi. Her iki mücadele de tekrar edilmeyecek. TFF, konuyla ilgili açıklamayı 1-2 gün içerisinde duyuracak.

, 'nin 3-1 kaybettiği Aytemiz karşılaşmasına ve Ankaragücü'nün 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe maçına yaptığı 'kural hatası' itirazlarını reddetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 'ndan görüş alan TFF, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu. 45+2'de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin, tacı F.Bahçe'ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı.

Sarı lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse'nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü. Ankaragücü ise Fenerbahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF'ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu.

Fotomac.com.tr derbide:

  1. 29.09.2019
  2. Güncelleme: 29.09.2019 09:40
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