Isla'nın tedavisine başlandı
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde ilk yarıda aldığı darbe sonrasında sakatlanan ve devre arasında yerini Deniz Türüç'e bırakan Mauricio Isla'nın tedavisine başlandı.
Fenerbahçe'de Mauricio Isla seferberliği başladı. Galatasaray derbisinin ilk yarısında aldığı darbe sonrasında ikinci yarıda oyuna devam edemeyen ve yerini Deniz Türüç'e bırakan Şilili futbolcunun tedavisine başlandı.
31 yaşındaki futbolcu ilk hafta oynanan Gazişehir mücadelesinde 90 dakika forma giymiş ancak sonrasında sakatlanmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrasında ligdeki 4 maçta oynayamayan ve Galatasaray derbisiyle sahalara dönen Isla, bu maçta da aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi.
Tedavisine başlanan Isla'nın önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği ise henüz belli değil.
- 29.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Isla'nın tedavisine başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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