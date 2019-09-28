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28 Eylül 2019, Cumartesi
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derbiyi soyunma odasından takip ediyor

Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip ediyor

Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbiyi Antrenörü , soyunma odasından takip ediyor.

, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemedi.

Tecrübeli kaleci, karşılaşmayı taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip ediyor.

  1. 28.09.2019
  2. Güncelleme: 28.09.2019 20:34
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