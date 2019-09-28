Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip ediyor
Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, soyunma odasından takip ediyor.
Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemedi.
Tecrübeli kaleci, karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip ediyor.
- 28.09.2019
- Güncelleme: 28.09.2019 20:34
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.