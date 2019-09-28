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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Vedat Muriqi başından yaralandı

Vedat Muriqi başından yaralandı

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.

Süper Lig'de oynanan - derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi, yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı.

Muriqi'nin başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.

  1. 28.09.2019
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