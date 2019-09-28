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28 Eylül 2019, Cumartesi
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'nin kazanma hırsını temsil edecek

Fenerbahçe'nin kazanma hırsını Emre Belözoğlu temsil edecek

Dev derbisi öncesinde sarı-lacivertli teknik heyet, yönetim ve tüm Fenerbahçelilerin en güvendiği isimlerin başında şüphesiz geliyor. Derbide tüm toplar Emre’de toplanacak. Atakları kaptan başlatacak Frikikler ondan sorulacak. F.Bahçe’nin kazanma hırsını o temsil edecek.

Sezon başında hem takıma abilik yapması hem de oyuncuları toparlamısı için transfer edilen 39 yaşındaki tecrübe abidesi, bugün geliş nedenini göstermek için sahaya çıkacak. 'nin saha içindeki kazanma azmini kaptan temsil edecek. Teknik direktör 'ın da yeşil dikdörtgen içindeki gözü kulağı olacak.

SAKATLIĞINA RAĞMEN SAHADA
Sakatlığı yeni geçmesine rağmen mutlaka forma giymek isteyen Emre, liderlik görevini yine devralacak. Bir yandan arkadaşlarını destekleyip diğer taraftan takımın ataklarını başlatacak isim olacak. de top kaptana verilecek. Antrenman sonlarında arkadaşlarıyla küçük toplantılar gerçekleştiren Emre'nin, "Geçen sezon ile bu sezon çok farklı. Kazanmayı daha çok isteyen isteyen bir takım olduk. Bunu sahada da göstermemiz gerek" sözleri ile motivasyon konuşmaları yaptığı kaydedildi.

CİĞERCİ ESKİ TAKIMINA KARŞI
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle hiçbir derbide forma giyemeyen , 'a karşı sahada olacak. Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda eski takımına karşı ter dökecek olan Tolga, sol açıkta görev yapacak. Tolga, Galatasaray'da kanat oynamıştı.

GARRY VE MOSES YOK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Rodrigues, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Rodrigues, geçen hafta Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Moses'ın da hazır olmadıkları gerekçesiyle forma giymesi beklenmiyor.

KALEDE YİNE ALTAY OLACAK
Kanarya'da bugün kalede yine Altay Bayındır oynayacak. Savunmayı , Zanka, Jailson ve Dirar'dan kuracak olan Yanal, orta sahayı Gustavo, , Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ile tamamlacak. Kruse forvet arkası olacak. En uçta ise Muric görev yapacak.

OZAN TUFAN YİNE SAĞ BEKTE
Özellikle kaptan olarak çıktığı Ankaragücü maçındaki futboluyla beğeni kazanan Ozan Tufan bugün de sağ bekte görev yapacak. 24 yaşındaki futbolcu, Isla'yı yedek bırakacak. Ersun Yanal, ataklara sürekli destek vermesini istediği Ozan'la özel görüşmler gerçekleştiriyor.

  1. 28.9.2019
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