Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Babel İstiklal Marşı'nı okudu

Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Ryan Babel'den alkışlanacak hareket. Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı okunduğu sırada taraftarların hiç beklemediği bir olay yaşandı. Alman futbolcu Max Kruse ve Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüler objektiflere yansıdı.

İşte o görüntüler...









Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.