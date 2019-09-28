Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Babel İstiklal Marşı'nı okudu
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta seromonide İstiklal Marşı okunurken dikkat çeken görüntüler vardi. Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel İstiklal Marşı'nı okudu.
Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Ryan Babel'den alkışlanacak hareket. Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı okunduğu sırada taraftarların hiç beklemediği bir olay yaşandı. Alman futbolcu Max Kruse ve Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüler objektiflere yansıdı.
İşte o görüntüler...
Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.
- 28.09.2019
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Babel İstiklal Marşı'nı okudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.