Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Babel İstiklal Marşı'nı okudu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli ve Galatasaraylı Babel 'nı okudu

Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Babel İstiklal Marşı'nı okudu

'in 6. haftasında ile 'nin karşılaştığı maçta seromonide okunurken dikkat çeken görüntüler vardi. Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu İstiklal Marşı'nı okudu.

Stadyumu'nda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı 'den alkışlanacak hareket. ile 'in 6. haftasında dev derbide karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce okunduğu sırada taraftarların hiç beklemediği bir olay yaşandı. Alman futbolcu Max Kruse ve Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüler objektiflere yansıdı.

İşte o görüntüler...





Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.

  1. 28.09.2019
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