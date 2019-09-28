Fenerbahçe'den Monaco'ya giden Slimani: Falcao ile kıyaslamayın
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yaz Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yaz Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Cezayirli golcü, "Ben buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun burada yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız. Hocam bana güveniyor ve yeteneklerimi biliyor" dedi. Slimani 4 maçta 3 gol, 1 asiste imza atmıştı.
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Fenerbahçe'den Monaco'ya giden Slimani: Falcao ile kıyaslamayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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