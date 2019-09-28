Fenerbahçe'de Zanka ve Jailson'a uyarı!
Teknik direktör Ersun Yanal, derbide yine Zanka-Jailson ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor. Adil Rami'nin Ankaragücü maçında yaptığı hatalar nedeniyle tekrar Jailson'u 11'e koyacak olan tecrübeli hocanın, kesinlikle risk almaları yönünde uyarı yaptığı kaydedildi.
Teknik direktör Ersun Yanal, derbide yine Zanka-Jailson ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor. Adil Rami'nin Ankaragücü maçında yaptığı hatalar nedeniyle tekrar Jailson'u 11'e koyacak olan tecrübeli hocanın, kesinlikle risk almaları yönünde uyarı yaptığı kaydedildi. Yanal'ın, "Basit oynayacaksınız. Kesinlikle riskli pas istemiyorum. Baskı altında kalırsanız gerekirse taça atın ama sakın kaptırmayın. Dah önce yediğimiz golleri unutmayın" dediği bildirildi.
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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