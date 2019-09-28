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28 Eylül 2019, Cumartesi
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'de Zanka ve 'a uyarı!

Fenerbahçe'de Zanka ve Jailson'a uyarı!

Teknik direktör , derbide yine Zanka- ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor. Adil Rami'nin Ankaragücü maçında yaptığı hatalar nedeniyle tekrar Jailson'u 11'e koyacak olan tecrübeli hocanın, kesinlikle risk almaları yönünde uyarı yaptığı kaydedildi.

Teknik direktör , derbide yine Zanka- ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor. Adil Rami'nin Ankaragücü maçında yaptığı hatalar nedeniyle tekrar Jailson'u 11'e koyacak olan tecrübeli hocanın, kesinlikle risk almaları yönünde uyarı yaptığı kaydedildi. Yanal'ın, "Basit oynayacaksınız. Kesinlikle riskli pas istemiyorum. Baskı altında kalırsanız gerekirse taça atın ama sakın kaptırmayın. Dah önce yediğimiz golleri unutmayın" dediği bildirildi.

  1. 28.9.2019
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