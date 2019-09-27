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27 Eylül 2019, Cuma
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'un cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu , Kulübü Başkanı 'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun () Kulübü Başkanı 'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

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TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'nin Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  1. 27.09.2019
  2. Güncelleme: 27.09.2019 14:36
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